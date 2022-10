Il determinante intervento del Var e un pallone tutto fuori: E così Cabral si vede vanificati due gol. Che rischio che si è preso Umtiti

La partita tra Lecce e Fiorentina è stata diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli.

Rete di Cabral annullata nel primo tempo della gara. Nella circostanza, determinante l’intervento del Var che pesca Bonaventura in fuorigioco durante l’azione. Un offside che non era stato rilevato dall’assistente Ranghetti. Ancora Cabral a segno nel prosieguo della gara, ma il pallone era stato crossato da Barak dopo che lo stesso aveva oltrepassato la linea di fondo.

Grande rischio preso da Umtiti ferma Kouame al limite dell’area sul lancio di Biraghi: il giallo ci può stare perché c’è anche Pongracic nei pressi e perché il pallone c’è Falcone in uscita. Ma il giocatore di proprietà del Barcellona ha veramente rischiato di finire la propria gara in anticipo.

Giusta la doppia ammonizione e la conseguente espulsione per Gallo. Un peccato che la Fiorentina non possa giocare praticamente in superiorità numerica perché questa avviene praticamente a recupero terminato.