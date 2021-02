il dietrofront di Conte: “Con la Juve ho sbagliato: ho reagito male a insulti e provocazioni”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, che ha partecipato questo pomeriggio alla conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi, ha voluto chiarire subito la sua posizione dopo lo scontro di martedì con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Queste le sue parole: “C’è stato un risvolto mediatico importante, è giusto chiarire. Penso e so che la verità l’hanno vista e sentita tutti, quel che è successo allo Stadium. Per me questo è importante. Penso che, allenatori, dirigenti, presidenti, calciatori, siamo dei modelli educativi. Siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarlo sempre. A me dispiace, sono qui per scusarmi. A una provocazione e a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto applaudire, alzando il dito pollice, per dire che ascoltavo quel che mi veniva detto e sarei stato più positivo. Ne farò tesoro. Non voglio che sia un’attenuante, ho sbagliato, avrei dobuto rispondere in modo diverso. Chiudo questo, pensiamo al campo”.

