Il digiuno horror della Fiorentina: a rischio un ‘primato’ di Montella

Uno dei problemi maggiori della Fiorentina durante quest’inizio di stagione è la sterilità a livello offensivo. Gli attaccanti della Viola hanno segnato un gol in tre e la squadra di Iachini prima e Prandelli oggi non trova la via del gol da 400′, senza contare i minuti di recupero.

Se nel posticipo di questa sera contro il Genoa la Fiorentina non dovesse andare in gol, diventerebbero cinque le gare di fila senza reti (pareggio contro il Parma e sconfitte contro Roma, Benevento e Milan). E pareggiare il triste primato ottenuto nel 2019 sotto la gestione Montella, quando nelle ultime cinque partite rimase a secco salvandosi soltanto all’ultimo giornata contro il Genoa allenato da Prandelli. L’ultima gioia della Viola risale al gol del 3-1 segnato da Castrovilli contro l’Udinese.