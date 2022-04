Il digiuno interrotto e non solo: Nico Gonzalez è tornato

È stato Nico Gonzalez il grande protagonista del derby tra Fiorentina ed Empoli. L’esterno d’attacco viola, schierato da Italiano dal 1’ nonostante il viaggio in Sudamerica, ha deciso la partita con una torsione di testa da vero attaccante sugli sviluppi di una posizione battuta da Biraghi che si era conquistato pochi secondi prima.

L’argentino ha segnato la terza rete del suo campionato, ma soprattutto ha interrotto un digiuno di gol che durava addirittura dalla partita del 24 ottobre scorso contro il Cagliari. Dopo la rete segnata con la maglia dell’Argentina, Nico si è ripetuto anche con quella della Fiorentina.

E si è poi lasciato andare ad un’esultanza rabbiosa, a distanza di 161 giorni dall’ultima volta. Un gol che sa di liberazione per l’ex Stoccarda, tra i peggiori in Italia per il rapporto gol/tiri tentati (3 su 50), e che tiene in vita il sogno europeo della Viola.