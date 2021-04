Il dilemma di Formigli: “Con quali idee pensa di salvarsi la Fiorentina?”

La Fiorentina ha perso contro l’Atalanta per 3-2, un risultato che poteva essere molto più pesante se non fosse stato per la doppietta di Dusan Vlahovic nella prima metà della ripresa.

Il conduttore di La7 e tifoso viola, Corrado Formigli, si è posto una domanda su Twitter: “Con quali idee, con quale determinazione, con quale formazione questa Fiorentina pensa di salvarsi? Per sapere“.