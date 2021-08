Il “dilemma” difesa legato alla uscite

Calciomercato.com fa il punto della situazione per quanto riguarda la difesa viola. In linea teorica, Venuti e Lirola a destra, Biraghi e Terzic a sinistra e Milenkovic, Pezzella, Igor e Quarta al centro formano un pacchetto abile e arruolato per l’inizio della stagione, ma ormai sappiamo tutti fin troppo bene che ci sono tre elementi sul piede di partenza… da ben più di un mese.

Ecco, finché non se ne andranno davvero, la Fiorentina non acquisterà certo i loro sostituti. Anche perché Milenkovic ha fatto un ritiro da applausi, e Lirola dal canto suo non ha dato a intendere negli allenamenti di Moena di avere particolari mal di pancia. Nastasic e Zappacosta sono lì che aspettano il via libera, che per ora non arriva.