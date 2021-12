Il direttore sportivo del Sassuolo Rossi: “Non sarà facile, ma cercheremo di trattenere tutti i giocatori”

Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Bologna: “Pensiamo a chiudere bene l’anno con questa partita, ci teniamo molto. L’anno è stato ricco di soddisfazioni: abbiamo fatto bene ed espresso un buon calcio. Dobbiamo continuare e cercare di migliorare. Storicamente a gennaio abbiamo sempre fatto poco in entrata, mentre in uscita cercheremo di trattenere tutti: non è facile, ma ci proviamo”.

Dichiarazioni che in un certo senso interessano alla Fiorentina, ormai notoriamente interessata a Domenico Berardi. Vedremo se quelle di Rossi si riveleranno dichiarazioni veritiere o solo di convenienza.