Il divertimento principale della Serie A? Chiedere a Fiorentina e Sassuolo. Il ruolo viola da mina vagante-Champions

Erano alte all’andata e lo sono rimaste al ritorno: sono le aspettative per Fiorentina e Sassuolo. Un paio di mesi fa al ‘Franchi’ un match pirotecnico, con tante occasioni sfruttate e sprecate. Infatti secondo G.B. Olivero “la partita che promette lo spettacolo più alto in questa giornata di Serie A è proprio Sassuolo-Fiorentina”. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport descrive la squadra viola come una vera e propria “mina vagante nella corsa al quarto posto”, che vale la Champions. Che sia per una propria rincorsa diretta o anche per i problemi creati alle concorrenti più accreditate per raggiungerlo.