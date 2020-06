Il domani sempre messo in secondo piano da Chiesa. Adesso deve rispondere con la sua…”lingua”

Adesso è Federico Chiesa a dover mandare un segnale. A modo suo, con la lingua universale del gol. E’ stato l’ultimo giocatore offensivo della Fiorentina ad andare in rete poco prima dello stop – doppietta contro la Samp -, ma soprattutto punta ad abbattere quel record di marcature in A che da due stagioni è rimasto sempre inchiodato allo stesso punto, a quota 6. Con Iachini, ha addirittura raddoppiato la velocità di crociera – 4 centri in 9 gare contro i soli 2 in 14 match sotto la gestione precedente – e non intende accontentarsi. Non adesso, che anche il calcio può riprendersi il suo posto nel mondo. I gol, gli assist, le accelerazioni capaci di lasciare l’avversario sul posto, quel suo dribbling ubriacante sono tutti ingredienti che possono diventare l’arma a disposizione della Fiorentina. Per il presente e per il futuro, anche se il domani Federico lo ha sempre messo in secondo piano. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

