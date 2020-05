Il domino degli allenatori: il futuro della panchina della Fiorentina potrebbe dipendere da… Gattuso!

Tra i nomi accostati alla Fiorentina in caso di non conferma di Iachini, c’è anche quello di Ivan Juric. L’allenatore del Verona ha senz’altro sorpreso quest’anno, portando gli scaligeri in zona Europa contro ogni previsione. Tuttavia, come riporta tuttomercatoweb, il futuro di Juric dipende fortemente da quello di… Gattuso. De Laurentiis sembra infatti molto interessato al tecnico del Verona, ma prima dovrà chiarire la situazione di Gattuso. L’impressione fin dal suo arrivo era che si trattasse di un traghettatore, ma i buoni risultati ottenuti potrebbero far cambiare idea al presidente. Insomma, qualora Gattuso venisse confermato Juric non potrebbe accasarsi al Napoli e, visto che appare difficile una sua permanenza a Verona, la Fiorentina potrebbe ritrovarsi in pole position.