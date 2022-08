Il domino difensori: Rugani può lasciare la Juventus e a quale punto Milenkovic…

La Fiorentina sta per conoscere la decisione e di conseguenza il futuro di Nikola Milenkovic e intanto guarda con attenzione al mercato dei difensori. Un destino legato, almeno in apparenza, alla permanenza o meno in bianconero di Daniele Rugani. Il difensore italiano, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe stato individuato da Giampaolo come il giocatore ideale per rinforzare la difesa della sua Sampdoria. Inoltre il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza blucerchiata di accelerare le manovre di mercato così da completare la rosa il prima possibile.

Se Rugani dovesse lasciare la Juventus, che non ha nessuna intenzione di trattenerlo, il club bianconero si troverebbe a dover cercare un difensore per coprire numericamente il reparto. A quel punto il primo nome della lista sarebbe proprio Milenkovic, sul quale la Fiorentina però non ascolterà proposte e offerte oltre una certa data. Questione di ore prima di conoscere l’esito di questa telenovela: la Fiorentina non ha fretta, la Juventus sì.