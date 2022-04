Il doppio binario della Fiorentina per l’Europa

A cinque giornate dalla fine del campionato (più il recupero contro l’Udinese), la stagione della Fiorentina è entrata nel vivo. Grazie ai quattro successi ottenuti nelle ultime cinque partite, la squadra di Vincenzo Italiano ha pesantemente rilanciato le proprie ambizioni nella lotta all’Europa. In tal senso, le prossime partite contro Salernitana e Udinese rappresentano due occasioni da non sprecare in vista del difficile rush finale di stagione (Milan, Roma, Sampdoria e Juventus le ultime quattro).

Ma c’è anche un’altra strada, sicuramente più prestigiosa, che permetterebbe alla Fiorentina di raggiungere l’Europa. È quella della Coppa Italia, con la semifinale di ritorno contro la Juventus sempre più vicina. Rispetto a qualche anno fa, quando bastava arrivare in finale se l’avversaria si era già qualificata in Champions League, soltanto la vittoria finale della competizione consente di qualificarsi all’Europa League. La strada, quindi, è piuttosto intricata ma allo stesso tempo possibile: rimontare ed eliminare la Juventus e poi battere una delle due milanesi in finale.