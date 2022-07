Il doppio entusiasmo viola: da Moena a Firenze come si sta accendendo l’estate della Fiorentina. Siamo tornati al periodo di Rossi e Gomez?

Venti gol in tre amichevoli, hotel occupati e un entusiasmo che, in tutta la Val di Fassa, si taglia quotidianamente a fette. L’euforia attorno alla Fiorentina non accenna a fermarsi e non è un caso che tanto la società quanto le autorità locali siano sempre più convinte nel prolungare ancora la partnership per i ritiri in Trentino. Così il Corriere dello Sport fa il punto su Moena, raccontando che anche a Firenze gli abbonamenti hanno sfondato quota 15mila.

Per ritrovare un ritiro così affollato bisogna tornare al 2013, quando i campioni si chiamavano Giuseppe Rossi e Mario Gomez. Oggi a far sognare ci sono Jovic e Nico Gonzalez e la testa è per questo già proiettata alle prossime sfide. Adesso l’obiettivo è quello di salire un gradino ulteriore, magari provando a dar seguito al sogno Champions League scandito due giorni fa in allenamento da Italiano.