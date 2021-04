Il doppio ex: “Stamani ho incontrato Antognoni, era preoccupato. Amrabat? Deve lavorare ancora”

Il doppio ex di Verona e Fiorentina, Luigi Sacchetti è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina: “E’ una partita delicata per la Fiorentina, non possono permettersi passi falsi. Sono andato a trovare Giancarlo Antognoni e l’ho visto preoccupato”.

E sul centrocampo: “E’ un reparto che può ambire dalla quinta alla decima posizione quello della Fiorentina. Quello del Verona ha ottimi singoli, ma la forza è sulle fasce. C’è buona sinergia fra i reparti, Barak è fisicamente importante e gli ha fatto fare il salto. La Fiorentina però può fare meglio”.

E su Amrabat: “E’ un ottimo giocatore ma deve lavorare, anno scorso aveva Veloso. Alla Fiorentina manca il centrocampista, regista che dirige le operazioni. Quando tutto gira male, anche uno bravo diventa mediocre”