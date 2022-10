Il doppio infortunio che rischia di decimare la difesa degli Hearts. Allenatore preoccupato per la trasferta di Firenze

Un doppio infortunio che rischia di decimare la difesa degli Hearts in vista della trasferta di Conference League, contro la Fiorentina. Il tecnico degli scozzesi, Robbie Neilson, è preoccupato in queste ore perché potrebbe non avere a disposizione la coppia centrale composta da Andy Halliday e Michael Smith.

Halliday è uscito zoppicando verso la fine dell’incontro di domenica a Kilmarnock, mentre Smith è stato escluso da questa gara per farlo recuperare da un fastidio al tendine del ginocchio accusato tre giorni prima dell’ultimo match.