Il doppio obiettivo della Fiorentina: Un mercato di livello e l’opzione sul rinnovo di Italiano

Superato l’ostacolo Milan, il calendario è decisamente alla portata della Fiorentina. Almeno sulla carta, dato che per diverse settimane la squadra di Vincenzo Italiano non affronterà le big del campionato: la prossima partita di cartello, infatti, è in programma il 6 febbraio contro la Lazio. Contro le non grandi, fino ad oggi, il bilancio è di cinque vittorie (Torino, Genoa, Udinese, Cagliari e Spezia) e una sola sconfitta (Venezia).

L’obiettivo della Fiorentina adesso è doppio, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio: arrivare a fine dicembre in una posizione di classifica tale da produrre due risultati molto significativi. Da una parte un calciomercato di livello per continuare a credere nell’Europa, dall’altra far scattare l’opzione di rinnovo fino al 2024 sul contratto di mister Italiano come ulteriore garanzia di competitività.