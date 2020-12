Il doppio obiettivo di Vlahovic

Dopo le prime tre partite di Prandelli, una cosa sembra essere chiara: il tecnico della Fiorentina ha puntato con forza su Dusan Vlahovic. E non sembra intenzionato a fare marcia indietro, almeno nelle ultime partite del 2020: dal suo arrivo infatti, il serbo è partito sempre dal 1′. Una scelta che ha un motivi piuttosto evidente: far ritrovare fiducia al classe 2020, che fino a qualche tempo fa era considerato un predestinato e che invece oggi è finito nel tritacarne della critica.

Lo stesso Vlahovic ha due motivazioni importantissime per fare bene, a partire da questa sera contro la Sampdoria. Ripagare la fiducia di Prandelli, che lo ha scelto e lo sceglierà per le prossime partite nonostante le recente prestazioni. Anche perché la fiducia del tecnico della Fiorentina non potrà essere eterna. Il secondo motiva si collega a quest’ultima affermazione, dato che il mercato di gennaio si avvicina. E se il serbo non dimostrerà di poter essere un attaccamento su cui fare affidamento, la Viola tornerà sul mercato. E l’ombra di Piatek aleggia sempre di più su Vlahovic.