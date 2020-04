Il doppio tentativo della Fiorentina per Tonali: “Il mercato? Non ci penso. Fa effetto sentire certe cifre per il mio cartellino”

La Fiorentina ha tentato un doppio assalto al centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. In entrambe le circostanze (mercato estivo dello scorso anno e invernale di inizio 2020), il club viola ha dovuto subire due no da parte del presidente delle ‘rondinelle’, Massimo Cellino.

Intanto il calciatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha detto: “Il mercato? Non ci penso, non m’importa, non ora. E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia e a Brescia, che ha creduto in me. Poi, vedremo”.

Cellino negli scorsi mesi ha anche detto che non l’avrebbe venduto neanche per 300 milioni. “Il presidente mi vuole bene – ha proseguito – come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti. Non lo so, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, ma io sono sempre abbastanza calmo e sereno, è una mia qualità”.