Il Dortmund continua la sua rincorsa al Bayern, Il Bayer vince lo “spareggio” con il Monchengladbach

Pochi minuti fa si è concluso il 27° turno di Bundesliga, il secondo dopo la sosta forzata a causa della pandemia. Il Borussia Dortmund da il suo dovere in trasferta sul campo del Wolfsburg (0-2) e si morta a -1 dalla vetta, in attesa della sfida delle ore 18.30 tra il Bayern Monaco e il l’Eintracht Francoforte. Il Bayern Leverkusen vince per 1-3 lo spareggio Champions contro il Borussia Monchengladbach grazie a una doppietta di Havertz, superando in classifica i padroni di casa e balzando al terzo posto.

In fondo alla classifica vittoria fondamentale del Werder Brema sul campo del Friburgo: grazie a una rete nei primi minuti di Bittencurt il Werder suezza una striscia negativa durata 6 partite. Infine il fanalino di coda Padernborn stronca i sogno europei dell’Hoffenheim: al novantesimo il risultato finale in Renania è di 1-1.