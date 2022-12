Il Dortmund presenta l’elenco dei convocati per la sfida alla Fiorentina: c’è anche un fresco rientrante dal Qatar insieme alla stella Moukoko

Dopo i successi su Arezzo e Always Ready, la Fiorentina è già tornata in campo in vista del prossimo, doppio, impegno amichevole. Sabato, alle 12 a Bucarest, la squadra di Vincenzo Italiano affronterà nella International Cup il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest, compagine rumena allenata dall’ex Adrian Mutu.

Intanto, il club tedesco ha reso noto l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta, tra cui anche il rientrante dal Mondiale, Giovanni Reyna, attaccante statunitense eliminato dall’Olanda in Qatar. Tra i nomi offensivi, spiccano anche quelli di Thorgan Hazard, fratello del più celebre Eden, e Youssoufa Moukoko, centravanti camerunense classe 2004, vera e propria stellina del BVB.