Il DS che scelse Italiano: “Se gli verrà dato tempo a Firenze, il popolo viola rimarrà molto soddisfatto di lui. E’ voglioso di dimostrare alla gente cosa sa fare”

Mattia Serafini, direttore sportivo dell’Arzignano Valchiampo, ex squadra di Vincenzo Italiano nella stagione 2017-2018, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del gettonatissimo approdo del tecnico dello Spezia in viola:

“Siamo fieri ed orgogliosi che Vincenzo abbia raggiunto traguardi importantissimi. Eravamo convinti quando lo scegliemmo per il nostro club, si vedeva che era molto promettente. Conosceva molto bene i concetti di gioco ed era bravo con i ragazzi. Se gli verrà dato tempo a Firenze, il popolo viola rimarrà molto soddisfatto di quello che può dare, perché penso che se la meriti una chance del genere. I risultati arriveranno se gli viene data fiducia. La Fiorentina ha la voglia di risalire e chi meglio di lui, che è una persona adrenalinica, che sa di calcio e voglioso di dimostrare alla gente cosa sa fare”.