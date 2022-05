Il dubbio amletico del grande ex

Giocherà o non giocherà? L’amletico dilemma che precede la vigilia di Fiorentina- Juventus riguarda proprio lui, il grande ex della sfida, Dusan Vlahovic.

Come scrive La Repubblica, le voci sulla sua panchina al Franchi si susseguono da giorni ed è difficile capire se si tratta della solita pretattica della vigilia juventina o se un fondo di verità c’è. Quel che è certo è che il serbo è in diffida e che prendendo un’ammonizione salterebbe la prima gara della prossima stagione, unico motivo valido per un forfait.