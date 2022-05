Il dubbio di Italiano tra Amrabat o Torreira, con un favorito a sorpresa

Meno due all’ultima partita stagionale, che è anche la gara più importante dell’anno per la Fiorentina. Sia per l’avversario, ma anche e soprattutto per quello che c’è in palio. E per la sfida alla Juventus, come si legge su La Gazzetta dello Sport, si è aperto il ballottaggio meno pronosticabile in casa viola fino a un mese fa: quello tra Amrabat e Torreira.

Dopo aver disputato una stagione a mille all’ora, nell’ultimo periodo – complice anche qualche problema fisico – il rendimento dell’uruguaiano è calato. A differenza di quello di Amrabat, che recentemente ha giocato le sue partite migliori da quando indossa la maglia della Fiorentina. Inoltre, il marocchino ha disputato le partite migliori della sua stagione proprio contro le big, un altro motivo per cui sarebbe in vantaggio su Torreira.