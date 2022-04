Il “dubbio” Milenkovic mette in moto la Fiorentina: occhi su un talento della Ligue 1

La Fiorentina, con l’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, sta finalmente vivendo una stagione ad alto livello: il tecnico è riuscito a portare entusiasmo e idee di gioco e adesso la squadra si trova a lottare per un ritorno in Europa. Nonostante manchino ancora molte giornate, la dirigenza gigliata si è già messa al lavoro in sede di mercato: non solo in entrata ma anche in uscita. Sicuramente uno dei pezzi pregiati in casa gigliata è il difensore serbo Nikola Milenkovic: le sue doti fisiche, ma anche tattiche e di leadership lo hanno portato ad essere un obiettivo delle big di Serie A e non solo.

Proprio per questo la dirigenza viola non si farà trovare impreparata in caso di un suo addio, avendo già pronto l’eventuale sostituto. Secondo Le10Sport, la Fiorentina sta seguendo da vicino Lilian Brassier, difensore francese classe ’99 in forza al Brest: centrale difensivo con 23 presenze all’attivo in Ligue 1: il suo prezzo sarebbe attorno ai 3 milioni di euro, e il duo Barone-Pradè starebbe provando ad intavolare un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.