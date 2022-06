Il dubbio regia: Un’altra scelta al risparmio con il “rilancio” di Pulgar o un giocatore importante nel mirino?

Torreira era diventato finalmente calciatore viola dopo un inseguimento di un paio di sessioni di mercato? Torreira aveva convinto e rappresentato finalmente la soluzione in un ruolo rimasto scoperto da diverso tempo? Torreira aveva sposato a pieno Firenze e la Fiorentina? Poco importa, “c’è sicuramente di meglio”. E allora vediamolo questo meglio, perché oltre a non riscattare una delle pedine cruciali della scorsa stagione, la società viola si è portata in casa il problema di dover trovare un rimpiazzo. Non ci vengano a dire che le ultime 3-4 partite giocate (bene) da Amrabat rappresentino la soluzione perché il marocchino è giocatore diverso ma soprattutto ha fatto la riserva dell’uruguaiano per tutta la stagione. Sarebbe un’offesa all’intelligenza umana ed emblema di quanto tutelare un investimento sbagliato ed eccessivo venga prima del lato tecnico. Così facendo avremmo conferme ulteriori di quanto già si va profilando all’orizzonte.

Che fare dunque in quella zona? Perché non va dimenticato che rientrerà dal prestito anche Erick Pulgar, giocatore mai realmente convincente e determinante e con contratto in scadenza alla prossima estate. In quella posizione serve un giocatore importante, come lo era Torreira, non un riciclo con un altro riciclo come riserva. Sarebbe un’altra bandiera bianca per le ambizioni tecniche di questa proprietà.