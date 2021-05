Il Duncan di ritorno? Le prospettive del ghanese

Nell’ultima finestra di calciomercato, la Fiorentina ha ceduto Alfred Duncan al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto a quindici milioni di euro. In Sardegna, il centrocampista ghanese ha trovato sicuramente più spazio rispetto a quello avuto in riva all’Arno nella prima parte di stagione. Quattro presenze con la Fiorentina, ben diciotto con il Cagliari di cui dodici dal 1’. A dimostrazione che l’ex Sassuolo è entrato fin da subito nelle grazie di Di Francesco prima e Semplici poi.

Il suo futuro, però, difficilmente continuerà ad essere in Sardegna: troppi i quindici milioni del riscatto, a meno che Fiorentina e Cagliari non decidano di sedersi ad un tavolo per ridiscutere la cifra. Altrimenti, Duncan tornerà a Firenze e potrebbe anche rimanerci se fosse un profilo gradito al nuovo allenatore viola. Magari non come titolare, ma sicuramente come alternativa di livello.