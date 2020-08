Il Duncan sottovalutato: il ghanese ha già portato una dote nuova alla Fiorentina

Nelle considerazioni sul volto del nuovo centrocampo della Fiorentina si tende sempre a considerare Castrovilli e Amrabat come perni intoccabili, dimenticandosi spesso di Pulgar e soprattutto Alfred Duncan, di fatto appena arrivato a Firenze. Il ghanese infatti è stato acquistato a fine gennaio, ha saltato i primi impegni per un guaio muscolare che si portava dietro dal Sassuolo e si è espresso a pieno solo dopo il lockdown. Anche lui insomma, è una sorta di nuovo acquisto, che ha aggiunto fisicità a un reparto un po’ debole e che ha messo in atto quegli strappi atletici non proprio nelle corde dei suoi attuali compagni (ma in quelle di Amrabat sì ad esempio). Nella ricerca di un terzo interprete per la mediana di Iachini bisogna fare i conti anche con lui.

