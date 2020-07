Il duro affondo di Pradè a Chiesa

La concitazione del momento e la delusione per la prestazione e per il risultato della Fiorentina, hanno fatto passare in secondo piano o sotto sordina un attacco fatto dal direttore sportivo, Daniele Pradè a Federico Chiesa. Dunque è bene ritornarci sopra.

Prendiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Sky. A domanda diretta sull’attaccante viola, Pradè parte calmo: “Non entro nei singoli, ma faccio considerazioni generali”. Poi però va all’affondo: “Abbiamo tutti questi calciatori di cui tutti ne parlano come se avessero un mercato incredibile. Qui il mercato lo devono dimostrare all’interno del campo, lo devono dimostrare per la Fiorentina. Devono metterci qualcosa di più”.

E’ indubbio che tutti dovranno fare la loro parte in questo finale di campionato, dirigenti, tecnico e calciatori, specie quelli che, potenzialmente, potrebbero dare molto di più di quanto non stiano facendo attualmente.