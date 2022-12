Il fallimento tedesco di Brekalo: la Fiorentina potrebbe diventare un’opzione per il suo ritorno in Italia?

Non sta certo andando bene la seconda avventura di Josip Brekalo al Wolfsburg. Il giocatore, tornato in Germania dopo il prestito al Torino, sembra infatti non convincere l’allenatore Niko Kovac che lo ha utilizzato pochissimo facendogli perdere anche il treno per il Mondiale. Ora Brekalo, il cui contratto scade nel 2023, comincia a pensare di lasciare la Bundesliga. I segnali ci sono tutti, come l’esclusione dall’amichevole di sabato contro il Brentford, e secondo Sport Bild per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A con Fiorentina e Monza pronte a manifestare il loro interesse.