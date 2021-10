Il figlio d’arte o il figliol prodigo? Le due strade della Fiorentina per gennaio

Oltre a Borja Mayoral, sono altri i nomi che la Fiorentina sta valutando per rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione, un giocatore che piace è il figlio d’arte Jordan Larsson. In forza allo Spartak Mosca, proprio come Vlahovic lo svedese ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. La dirigenza viola lo segue da tempo e potrebbe portarlo in riva all’Arno già a gennaio con un investimento da dieci milioni di euro.

Un’altra suggestione è quella del ritorno anticipato di Gabriele Gori a Firenze: in prestito in Serie B al Cosenza, l’attaccante di proprietà della Fiorentina ha segnato cinque gol e servito due assist in dieci partite. Davanti a lui nella classifica marcatori ci sono solo Lorenzo Lucca e altri tre giocatori, a quota sei.