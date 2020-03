E’ una giornata speciale questa in casa Fiorentina: due anni fa in un albergo di Udine scomparve Davide Astori. Tanti i messaggi arrivati già in mattinata a partire da quello del presidente viola Rocco Commisso. Su Twitter, Pietro Barone, figlio del direttore generale gigliato ha raccontato un suo personale retroscena: “Sono stato a Firenze con i miei studenti un mese dopo. Mi sono commosso fino alle lacrime”.