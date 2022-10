Il figlio di Italiano attacca dopo il rigore non concesso al Napoli, simile a quello assegnato all’Inter contro la Fiorentina: “Buffoni”

Il figlio dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, Christian, ha commentato sui social il rigore non assegnato al Napoli dopo l’intervento di Rui Patricio su Ndombele in area di rigore. Il portiere prima prende la palla, poi travolge il giocatore partenopeo. Un episodio molto simile al contatto avvenuto sabato sera tra Terracciano e Lautaro Martinez, con la differenza che in quel caso il penalty è stato fischiato ai nerazzurri.

“Buffoni”, scrive così Christian Italiano sotto l’immagine del contatto: