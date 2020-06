Il figlio di Prati: “Gli ultimi giorni non mi riconosceva, è stato terribile. Ho chiamato mia figlia Viola perché tifo Fiorentina e mio padre mi portava a palleggiare con Galli e Antognoni”

Il mondo del calcio piange in queste ore la scomparsa di Pierino Prati, ex grande bomber, anche della Fiorentina, che se n’è andato all’età 73 anni. La persona che più gli è stata vicina fino alla fine è stata l’unico figlio maschio, Cristiano, diventato tifoso viola proprio grazie a quell’unico anno trascorso in riva all’Arno. “Si era aggravato quindici giorni fa – racconta Cristiano al Corriere dello Sport – era dimagrito, confuso…I medici non capivano i motivi del peggioramento, i parametri delle analisi erano normali…Negli ultimi giorni invece non mi riconosceva più, è stato terribile.

Poi Cristiano Prati aggiunge: “Mi portava allo stadio e in campo palleggiavo con Galli e Antognoni. Ho chiamato mia figlia Viola perché tifo Fiorentina, ma porto la Roma nel cuore, come mio padre”.