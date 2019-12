Il figlio di un altro calcio. Quella contrapposizione che può far le fortune della Fiorentina

Arriva Giuseppe Iachini alla Fiorentina. Un allenatore che impersonifica quel calcio anni Ottanta e Novanta del quale oramai difficilmente troviamo ancora traccia. Un calcio romantico fatto di vera passione, di pomeriggi passati in auto con amici ad ascoltare “Tutto il calcio minuto per minuto” e sperare che il compianto Marcello Giannini, o chi per lui, intervenisse da Firenze per segnalare il vantaggio della Fiorentina.

Iachini è figlio di quegli anni, dove il calcio era, almeno in larga parte, sudore e fatica, poche chiacchiere e zero social. Forse proprio questa contrapposizione, in questo attuale contesto, potrebbe rappresentare un aspetto positivo per i viola. Una personalità vecchio stampo che nel calcio attuale è sempre più una rarità. A volte il gioco del pallone vive su equilibri ben diversi dai meri aspetti di campo e Beppe Iachini è uno che questo lo sa molto bene.