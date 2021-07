Il filo tra la Polonia e Firenze potrebbe non interrompersi, soprattutto se la Fiorentina cederà Lirola

Il più vicino alla partenza continua a rimanere Pol Lirola, anche se poi lo spagnolo continua ad essere parte del gruppo di Italiano e ad allenarsi/giocare in qualità di risorsa a disposizione. L’assalto definitivo del Marsiglia però è sempre dietro l’angolo e allora la Fiorentina valuta diverse situazioni, tra cui quella di Josip Juranovic, terzino croato classe ’95 ma in forza al Legia Varsavia dalla scorsa stagione. Secondo la stampa polacca il club viola è tra i suoi pretendenti, per un costo del cartellino che si aggira sui 2,5 milioni di euro.