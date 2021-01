Il Fiorentina Pack: ecco il prodotto pensato da Linkem per i tifosi viola

In più tanti regali per veri tifosi viola!

Linkem è l’operatore 5G di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless che offre servizi internet a banda ultralarga a famiglie e imprese su tutto il territorio basati su diverse tecnologie, Fixed Wireless Access (FWA), fibra, nonché installazioni punto-punto simmetriche/garantite dedicate al mondo business e alla Pubblica Amministrazione.

Dalla stagione 2018/2019 Linkem è Partner of the Future dell’ACF Fiorentina di cui supporta il settore giovanile. Per la stagione 2020/2021, in qualità di Connecting Partner Linkem ha lanciato il Fiorentina Pack, l’esclusivo prodotto dedicato ai tifosi viola, per permettere loro di rimanere connessi alla squadra del cuore anche da casa.

Il Fiorentina Pack offre ai tifosi viola della Toscana:

⦁ Connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a solo 19,90€ al mese per i primi 12 emesi; il costo di attivazione è pari a 49€ anziché 100€ e l’Assistenza Prime è gratuita;

⦁ Welcome Kit ACF Fiorentina con sacca running, sciarpa, agenda e penna brandizzati Fiorentina;

⦁ contenuti esclusivi digitali come foto e video della squadra, realizzati ad hoc dal club; inoltre ci sarà la possibilità di partecipare a contest dedicati in esclusiva ai clienti Fiorentina Pack!

⦁ contenuti esclusivi digitali come foto e video della squadra e della società. Ci saranno inoltre dei contest dedicati a chi ha attivato la promozione.

Metti a casa tua il Fiorentina Pack per dare a tutta la tua famiglia la connessione internet Linkem senza limiti e senza linea fissa e tanti esclusivi contenuti che ogni vero tifoso viola amerà!