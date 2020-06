Il Flamengo “bussa” alla Fiorentina chiedendo aiuto per Pedro

Il Flamengo torna a bussare alla Fiorentina. Secondo quanto si apprende dai media brasiliani, infatti, lo staff del giocatore viola in prestito Pedro avrebbe chiesto alla Fiorentina di spostare una rata del pagamento del giocatore. Il Flamengo vorrebbe spostare il pagamento a causa dei mancati introiti dovuti dal coronavirus per una cifra intorno ai 3 Milioni di Real, ovvero circa 600 mila Euro.

Fla renegocia com a Fiorentina novo prazo de pag pelo emp do atacante Pedro.

Nos últimos dias, os agentes de Pedro, a pedido da dir do Fla, iniciaram as conversas com os italianos para tentar conseguir estabelecer um novo cronograma de pagamento da quantia de R$ 3,1 milhões. pic.twitter.com/Lhy6ZG55vW

— Flamenguista Barreto Oficial. (@barretomengao) June 9, 2020