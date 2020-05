Il Flamengo di Pedro diventa un caso: 38 positivi all’interno del club

In Brasile il Flamengo di Pedro è diventato un vero e proprio caso. Come si legge su Il Corriere della Sera, 38 membri del club sui 293 testati sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato il club campione del Sudamerica, precisando che sono tutti asintomatici e che tre sono calciatori della prima squadra. Sei, invece, sono dirigenti e membri dello staff, mentre il resto sono familiari e lavoratori del club. Due sono funzionari di imprese sponsor del club venuti a contatto con chi, in seno alla società, era già positivo.

Ma c’è chi non ci sta, come Gabigol: l’ex giocatore dell’Inter, durante una diretta sui social, si è detto contrario al ritorno sui campi di allenamento, visti i numeri del contagio fatti emergere dal club nelle ultime ore. A metà febbraio era risultato positivo al Covid-19 l’allenatore della squadra di calcio Jorge Jesùs, poi guarito, mentre lunedì scorso è morto di Coronavirus lo storico massaggiatore della squadra rossonera, per la quale lavorava da 40 anni, Jorge Luiz Domingos, che aveva 68 anni.