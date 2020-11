Il Flamengo in difficoltà per pagare la Fiorentina per Pedro? Ecco l’alleato portoghese che arriva in aiuto

La verità sul futuro di Pedro potrebbe concretizzarsi a breve, la Fiorentina ha imposto un diritto di riscatto sui 14 milioni di euro, più 2 di bonus, al Flamengo e non accetta sconti o dilazioni sul pagamento. Un modo anche per incassare subito e chiudere il prima possibile una storia che rischia di avere dei postumi pieni di rabbia e rimpianti, visto il rendimento dell’attaccante negli ultimi mesi. Se non fosse che il club di Rio non ha tutta questa disponibilità e per questo ha chiesto di rivedere le condizioni o di allungare i tempi: il rischio però a quel punto sarebbe quello di dover restituire Pedro, che nel frattempo ha acceso una grande attenzione su di sé. Ecco perché, scrive La Gazzetta dello Sport, è pronto un club alleato per procedere al riscatto del brasiliano: si tratta del Porto, che potrebbe dare garanzie di successivo acquisto al Flamengo. La valutazione dell’attaccante infatti potrebbe schizzare verso l’alto e valere molto più dei 14-16 milioni che spetterebbero alla Fiorentina.

