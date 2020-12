Il Flamengo taglia le spese, ma la quota per acquistare Pedro dalla Fiorentina resta. E c’è l’opzione di rivenderlo per tappare il buco

Dopo l’eliminazione in Copa Libertadores (la Champions League sudamericana), il consiglio di amministrazione del Flamengo, in una riunione andata in scena ieri, ha stabilito che il dipartimento calcio del club dovrà tagliare le spese per il 2021 a causa delle perdite di entrate dirette e indirette.

Nonostante questo dovrebbe invece essere mantenuta la quota per l’acquisto del cartellino dell’attaccante, ancora di proprietà della Fiorentina, Pedro. L’acquisto del giocatore era già stato messo nero su bianco nel budget originario per il 2021. Questo perché l’acquisizione verrà pagata in sei rate semestrali, con una durata complessiva di tre anni e una cifra complessiva di 14 milioni di euro.

Un’altra opzione sul tavolo dei dirigenti è però quello di rivendere lo stesso Pedro per ripianare il buco. Le notizie sono riportate da Flanews.com.