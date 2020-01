Il focus sulla difesa: accendiamo un cero a Dragowski e rimangiamoci qualche giudizio affrettato. Il portiere polacco annulla gli orrori di Pezzella e Caceres

L’analisi della fase difensiva: Dragowski para tutto, compreso un rigore a Criscito. Lirola non si ferma più, malissimo Caceres e Pezzella

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Genoa la retroguardia viola ha messo in scena una prestazione alquanto sconcertante, salvata per fortuna da Dragowski. Il portiere polacco è stato infatti straordinario, parando un rigore a Criscito ed eseguendo altri interventi di difficile fattura. Come ad esempio il colpo di reni sull’incornata di Biraschi, o la spaccata con cui ha chiuso la porta a Pinamonti. Altra prova horror di Pezzella, con uno svarione clamoroso che lo ha portato a commettere fallo da rigore. Serata negativa anche per Caceres, che ha sbagliato una quantità paurosa di passaggi in impostazione, oltre a farsi mettere in mezzo un po’ troppo spesso. Il “meno peggio” dei tre è Milenkovic, che però si dimostra ancora in grande difficoltà con la palla tra i piedi. Ma perché continuiamo a far impostare l’azione a lui? Passiamo alle fasce: Lirola sembra completamente rinato, con bei palloni messi in mezzo e tanti spunti offensivi. E per poco non ci scappa il gol sotto porta in avvio. Dall’altra parte, invece, Venuti sostituisce Dalbert senza sfigurare, ma apparendo un po’ distratto in alcune situazioni difensive. All’82’ lo rimpiazza Maxi Olivera, che se non altro ha il merito di sradicare il pallone dai piedi di un avversario che aveva controllato nei pressi dell’area piccola, sventando un potenziale gol.