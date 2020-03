Il focus sulla difesa: Caceres e due interventi che valgono oro. Milenkovic per poco non bissa il gol dell’andata

Caceres decisivo con due grandi interventi, Milenkovic quasi in gol. Igor fuori ruolo, Lirola poco partecipe dall’altra parte

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro l’Udinese davvero difficile dare un giudizio alla retroguardia viola, considerando che gli attacchi friulani sono scialbi e sporadici. Ne esce promosso a pieni voti Dragowski che, concentrato quando chiamato in causa, porta a casa un altro clean sheet. Bene anche Caceres, strepitoso nell’anticipare Okaka nel primo tempo e autore di un altro intervento provvidenziale nella ripresa. La stessa azione in cui Pezzella si era invece fatto portar via da Okaka, ma è uno dei pochi “errori” di una partita comunque dignitosa. Chiude il terzetto difensivo Milenkovic, che per poco non bissa il gol dell’andata con un gran colpo al volo, che però si infrange sul palo insieme alle chance di segnare della Fiorentina. Sulle fasce brutta prestazione di Igor e Lirola. Per quanto riguarda il primo è evidente come non sia a suo agio in quella posizione. Legnoso, impacciato, non tenta mai il dribbling ne spinge con insistenza, dimostrando di preferire di gran lunga la fase difensiva. Passando a Lirola, invece, dopo un avvio convincente si spegne pian piano, al pari con il ritmo di una partita perfetta per curare l’insonnia.