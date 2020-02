Il focus sulla difesa: che esordio per Igor! Ceccherini ingiustamente punito dall’arbitro, Pezzella sfortunato protagonista

L’analisi della fase difensiva: esordio di personalità per Igor, Pezzella ancora decisivo in negativo. Ceccherini e un fallo da rigore… inesistente!

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro la Juventus la retroguardia viola era in piena emergenza, viste le squalifiche di Caceres e Milenkovic. Dentro allora subito Igor, che sorprende positivamente. Nonostante i clienti scomodi, effettua vari interventi precisi, dimostrando sicurezza e solidità. Chissà che in ottica futura non possa essere un potenziale titolare. Bene anche Ceccherini, che stavolta non sbaglia quasi niente. Il rigore fischiatogli contro è un’invenzione totale, visto che il difensore viola aveva preso bene il tempo arginando l’inserimento di Bentancur. Chiude il terzetto difensivo Pezzella, che sembra non voler uscire da un momento davvero pessimo. Diciamocelo, stavolta c’è anche la sfortuna a condizionarlo, come quando prova a girarsi ritraendo le braccia ma il pallone tocca comunque la sua mano, provocando il primo penalty della Juve. In occasione del terzo gol, si perde De Ligt che insacca da due passi. Partita onesta di Lirola e Dalbert, che limitano i pericoli dalle loro parti, tanto che non ne arriva quasi nessuno. In più il primo si rende pericoloso nel primo tempo con un gran tiro dalla distanza, sventato da Szczesny. Chiudiamo con il giudizio su Dragowski: decisamente incolpevole sui gol subito, cala invece un miracolo dei suoi sulla deviazione ravvicinata di Higuain. Bene anche nel primo tempo sulla conclusione insidiosa, e deviata, di Pjanic.