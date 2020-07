Dragowski porta in dote l’ennesimo punto. Venuti non si ripete, Lirola a sinistra è uno spettacolo sconcertante

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Cagliari il grande protagonista è stato senz’altro Dragowski. Il portiere polacco, nel giro di pochi minuti, compie due grandi parate su Nandez. La prima, in particolare, un vero miracolo sul tiro a botta sicura dell’uruguaiano. Promosso a pieni voti anche il terzetto difensivo formato da Ceccherini, Milenkovic e Caceres. Anche senza Pezzella, la linea della Fiorentina si comporta bene limitando i pericoli e concedendo davvero poco a Simeone e compagni. Sulla fascia destra c’è per la seconda partita consecutiva Venuti. Forse troppo pretenzioso chiedergli la stessa prova di Parma, ma stavolta il ragazzo non si vede praticamente mai. Stesso discorso, anzi peggio, lo si può fare per Lirola nell’inedito ruolo di esterno sinistro che probabilmente non gli riuscirebbe nemmeno contro una squadra di Promozione. Di fatto, sbaglia tutto quello che può sbagliare. Quando al suo posto entra Dalbert, le cose non migliorano più di tanto. L’ex Inter mette infatti un paio di cross, sempre molto velleitari come ormai suo solito da tempo.

