Il focus sulla difesa: finalmente la Fiorentina mantiene inviolata la porta. E stavolta arrivano risposte anche da Lirola

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Torino la retroguardia viola ha concesso poco e nulla all’attacco avversario, per la verità abbastanza sterile. Lo dimostra l’assenza di parate di Terracciano, che non ha dovuto compiere interventi particolari se non alcune uscite. Il palo lo salva in un’occasione, consentendogli di portare a casa il clean sheet. Ottima partita di Milenkovic e Pezzella, che insieme annullano Belotti. Se lo perde in occasione del legno colpito invece Caceres, ma anche la sua è nel complesso la solita prestazione cattiva al punto giusto. Nota di merito, stavolta, per Lirola. Comincia a prendere confidenza con la fascia sinistra e si propone molto spesso in attacco con ottima scelta di tempo. Gli manca solo il gol per coronare una prestazione che aspettavamo da tempo. Chiudiamo col giudizio senz’altro positivo su 20, ordinato quanto subentra negli ultimi venti minuti. Svolge il compito che gli viene richiesto senza sbavature.

0 0 vote Article Rating