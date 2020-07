Il focus sulla difesa: Igor firma il gol del Verona, per Lirola abbiamo finito gli aggettivi. Stavolta Pezzella non è preciso in area avversaria

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Verona la retroguardia viola si è schierata con Milenkovic, Pezzella e Igor. Quest’ultimo ne esce malconcio dal punti di vista della valutazione, reo di tenere in gioco Faraoni in occasione del gol. Non che sbagli molto altro, ma il suo errore si rivela decisivo. Molto bene invece Milenkovic, uno scoglio praticamente insuperabile per gli indemoniati attaccanti scaligeri. Ordinato Pezzella, oggi un po’ meno preciso del solito in fase offensiva. Sulla sua testa capitano un paio di palloni interessanti, ma l’argentino non trova mai la porta. Passando alle fasce ci ritroviamo a raccontare la stessa storia di tutte le partite. Lirola continua a fornire prestazioni imbarazzanti, e purtroppo per lui la scusa della forma fisica non ottimale è scaduta da un pezzo. Non fa meglio Dalbert, che però riesce almeno a sfornare una serie di cross che nel finale mettono apprensione alla difesa avversaria. Chiudiamo come di consueto col giudizio su Dragowski. Il portiere polacco è incolpevole sul gol subito e per il resto non ha grande lavoro da fare. Risponde comunque sempre presente quando il Verona si fa vedere dalle sue parti.

