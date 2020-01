Il focus sulla difesa: il muro eretto da Pezzella, Milenkovic e Caceres. E finalmente si comincia a vedere il vero Lirola

L’analisi della fase difensiva: il terzetto difensivo non sbaglia nulla, lo aiuta un Dragowski molto sicuro. Lirola si conferma in fase di crescita, servendo anche un assist

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Sabato sera contro il Napoli la retroguardia viola ha corso pochissimi rischi, dimostrando di soffrire solo talvolta gli inserimenti degli attaccanti azzurri. Su due di questi sprecano Callejon e Milik, quest’ultimo fermato dal riflesso di Dragowski. Per il portiere polacco una prova nel complesso positiva, anche con tante uscite che trasmettono sicurezza alla squadra. Ma se la squadra di Gattuso stenta a rendersi pericolosa, il merito è anche di un terzetto difensivo che gioca una partita straordinaria. Milenkovic, Pezzella e Caceres alzano infatti un muro invalicabile, sbagliando davvero pochissimo e mettendo varie pezze importanti. Una sicurezza ritrovata, finalmente, che può essere la forza di questa Fiorentina. Passando agli esterni, partita non facile per Dalbert che soffre soprattutto quando deve fronteggiare Lozano. Al punto che lo ferma con un fallo da ammonizione, che lo porterà a saltare la prossima gara. In crescita invece Lirola, che conferma le buone impressioni della partita contro l’Atalanta. Lo spagnolo spinge, strappa, è propositivo, e serve di prima intenzione a Vlahovic la palla del raddoppio viola.