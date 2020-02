Il focus sulla difesa: Lirola una freccia, Pezzella decisivo. E Dragowski sfodera un’altra parata da cineteca

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro la Sampdoria la retroguardia viola ha goduto della grande prestazione di tutta la squadra, uscendo con ottimi voti a livello individuale. Bene Pezzella, sempre attento (ad eccezione del gol di Gabbiadini, ma sul 5-0 glielo perdoniamo) e che si guadagna il secondo rigore. Ottima gara anche di Milenkovic, che limita per lunghi tratti Quagliarella, e Caceres, il cui rientro si rivela molto importante. A destra super partita di Lirola, che viaggia sulla fascia senza farsi mai prendere e serve anche a Chiesa il pallone del quinto gol. Dall’altra parte non demerita Dalbert, con diversi inserimenti e quel tiro che comunque, in qualche modo, ha propiziato la seconda rete di Vlahovic. E infine Dragowski: dopo l’incertezza con l’Atalanta, il portierone polacco risponde con una partita superlativa: la parata sul colpo di testa di Tonelli ha dell’incredibile. Bene anche su Quagliarella nella ripresa, e assolutamente incolpevole sulla rete subita.