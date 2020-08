Il focus sulla difesa: Milenkovic, Igor e Ceccherini dormono sonni tranquilli. Il gol della Spal nasce dalla solita dormita di Lirola

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro la Spal la retroguardia viola si è presa praticamente una giornata libera, visti i pochissimi pericoli che sono arrivati dalle sue parti. Sufficienza non sudata dunque per Milenkovic, Igor e Ceccherini, con gli ultimi due che ben sostituiscono Caceres e Pezzella. Discreta anche la prova di Venuti a destra, con tanta voglia di proporsi in avanti e più di un’occasione per servire assist decisivi o battere a rete. Fondamentali in cui deve migliorare, ma le prospettive per il ragazzo sono decisamente interessanti. Non bene invece dall’altra parte Lirola, che in questo campionato ha dimostrato il suo più grande problema: la mancanza di continuità. In questo caso è più che altro un episodio a condannarlo, visto che perde malamente il pallone che porta al gol della Spal. Chiudiamo con il giudizio su Terracciano, che in tutta la partita deve compiere soltanto un paio di interventi neanche troppo difficili. In un’occasione viene salvato dalla traversa, mentre non può nulla sul bellissimo gol di D’Alessandro.

0 0 vote Article Rating