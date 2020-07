Terracciano fa ancora il fenomeno e i tre difensori davanti a lui lo imitano. Lirola decisivo… per la Roma

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro la Roma, nonostante la sconfitta, la retroguardia viola ha dimostrato il motivo per il quale è tra le migliori del post lockdown. Semplicemente monumentale Pezzella che non fa vedere palla a Dzeko, compiendo anche interventi difficili. Insormontabile Milenkovic, che ha anche il merito di segnare il momentaneo pareggio con un bellissimo colpo di testa. Ottima prova di Caceres, più volte decisivo nel neutralizzare le imbucate degli avversari. Inoltre, si immola rischiando anche qualcosa su una botta da fuori del solito Dzeko. Capitolo fasce e la situazione peggiora. Iachini sceglie ancora Lirola a sinistra, ma l’ex Sassuolo inverte la buona tendenza delle ultime partite. Opaco, poco propositivo, sbaglia ogni volta che può mandare in porta i compagni. Completa l’opera con il fallo, netto e ingenuo, che causa il primo rigore della Roma. Per ritrovare il sorriso, comunque, basta passare all’analisi della prestazione di Terracciano. Respinge su Pellegrini nel primo tempo, alza sopra la traversa un missile di Zaniolo nella ripresa. Poi fa il fenomeno deviando con la punta delle dita sul palo un rasoterra di Mkhitaryan. Infine, si supera due volte prima su Kolarov e poi su Carles Perez, prima che Chiffi si inventi il contatto con Dzeko che lo porta a fischiare il secondo rigore di giornata per la squadra di Fonseca.

